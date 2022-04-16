51歲台語歌后張秀卿和小她12歲的「加水站王子」王國贊結婚8年，兩人跨過姊弟戀障礙修成正果，婚後張秀卿便積極拚生，日前卻閃電宣布當媽計畫結束，更直言：「停經了」。沒想到最近又傳來慘事，週刊報導，近日台灣本土疫情增溫，對此相當謹慎的張秀卿為此推掉了20多場表演工作，損失粗估6位數新台幣。

張秀卿2014年風光嫁給王國贊，在台南開流水席214桌，當時王國贊也被起底是白手起家的生意人，靠成立加水站累積不少財富，身家約有2億。婚後小倆口感情甜蜜，王國讚一度心疼太太為了生孩子吃盡苦頭，甚至不敢幫張秀卿打排卵針，而張秀卿為了替老公生愛的結晶總是越挫越勇，直到某次在醫院被通知失敗，才使她不顧藝人身分當眾嚎啕大哭，也坦言「不知道自己還有沒有勇氣」。

3月張秀卿上節目《姊妹靚起來》在鏡頭前宣布：「張秀卿停經啦！不要再給生子祕方了！」並分享身體老化的反應，回憶以前通告滿檔都沒事，當天晚上還能去約夜唱，40歲後體力明顯下滑，讓她打趣形容「青春就像溜滑梯」。

今據《鏡週刊》報導，近來台灣新冠肺炎本土確診者增加，不少藝人都因此受到影響，甚至緊急去做PCR篩檢，張秀卿也不敢掉以輕心，每回北上工作時總是為此神經兮兮，私下更是連菜市場都不敢去，減少出門，3月中她錄完綜藝節目後，便請公司暫時停接新工作，為此至少少賺6位數台幣。

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