拍賣會除黃金之外，還有勞力士手錶。（李京昇攝）

苗栗院檢大樓舉辦「金光閃閃拍賣會」，拍賣物品有金塊、金元寶等物品。（李京昇攝）

「紅富海」心靈導師非法吸金上百億元被查獲，苗栗地檢署囑託法務部行政執行署新竹分署針對其名下財產拍賣變價，12日上午在苗栗院檢大樓舉辦「金光閃閃拍賣會」，拍賣物品有金塊、金元寶和勞力士手錶，市價總額超過2500萬，吸引不少行家參與，其中1名男子以360萬買走2塊金塊。

「紅富海」公司負責人黃圓映自稱「太仁心靈導師」，2003年起以豐厚利息為餌，廣設道場舉辦心靈講座，非法吸金上百億餘元，受害人多達7935人，最高法院判決定讞，宣告犯罪所得172億餘元沒收。

苗栗地檢署囑託行政執行署新竹分署，針對黃圓映名下財產進行變價，今年1月19日第1次拍賣會，就吸引廣大民眾競標，拍定金額高達685萬3000元。

今天12日在苗栗地檢署院檢大樓1樓大廳進行第2波拍賣會，這次拍賣的物件有重達1公斤的金塊12塊、俗稱5台兩的黃金條塊14塊、約1台兩黃金條塊2塊，都是經新竹市金銀珠寶商業同業公會鑑定純度為AU 99.9％的純金，另有19顆小金元寶，總價值超過2500萬元，除黃金外，還有無保證書的勞力士手錶2支(DAY-DATE 36mm 18k 玫瑰金 隕石面盤，錶款型號 118235)。

拍賣會上午8點半開始，在苗檢1樓大廳展列拍賣品，供競標者觀看，今天共有73人登記競標會，前2件重1公斤的金塊，起標價為140萬元，吸引不少民眾競標，結果都由同一名男子以360萬標走2快金塊，第3塊由另一男子以180萬5千元得標。