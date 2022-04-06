高雄市議會國民黨團總召童燕珍今(6)日上午在多位黨籍議員的陪同下，北上拜會前高雄市副市長李四川，下午則預定會見黨主席朱立倫，除了勸進李四川，也表達基層的心聲，希望黨中央要聽到，盡快確定市長人選，能夠發揮母雞帶小雞的效應。

童燕珍表示，高雄市長國民黨人選尚未確定，黨內的議員都相當地著急，大家還是一致認為李四川是最佳人選，因為他在副市長任內，路平燈亮水溝清，還有拆橋……等等建設，雖然只有一年半的時間，卻在市民的心中留下了深刻的印象，希望能勸進他參選，讓國民黨在高雄市這一場選戰，能以強而有力的母雞來帶小雞，最終能夠贏得年底選舉的勝利。

對於李四川已多次表達無參選意願，會面後童燕珍也強調，只要有一絲勸進李四川的機會，他們就部會放棄，會作最後的努力。但如果李四川真的沒有意願，也希望國民黨能盡快選出其他優秀的人選來代表國民黨參選高雄市長。她說，國民黨內人才濟濟，而人選遲遲無法定案，以目前離投票只剩6個月，基層議員都相當的憂心，將會影響高雄市議員的選情。

國民黨議員陳美雅則指出，會面過程大家相談甚歡，也感受到李四川很關心高雄的未來，而高雄市民值得一個更好的市長，最近高雄發生許多的案子，不管是工安問題、台電跳電、治安惡化，許多市民都覺得非常的憤怒，高雄市未來要推出的市長人選，希望黨中央盡快決定，趕快推出一個強棒。