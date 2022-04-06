全球環保新目標，各國開始訂定淨零排放，美國或其他亞洲國家紛紛祭出禁售燃油車時程，國發會在3月30日宣布台灣將在2040年禁售燃油車。報告老闆唯泰老師分析，電動車的確是未來5年甚至10年、20年可能會持續走多的一個行業，如果說講到電動車的心臟「電池」，如果夠大、夠安全，基本上電動車的普及速度就會大幅度提升，也就是得電池者就得天下。

由於整個電動車產業或電池產業都屬於長線趨勢，不太可能短時間出現大幅度爆發，很多原材料都掌握在中國、俄羅斯、烏克蘭，甚至是日本的手中，所以它是屬於緩步成長的長線趨勢概念股。

陳唯泰指出，長線趨勢概念股的操作模式是盡量採取「高出低進」的波段操作，以手上有30張股票為例，這一波漲上去後，可以逢高先調節10張，拉回來再把這10張再買回來，可能從2022年就持續操作到2030年都是這個模式。

選股方面，是上游優於下游，陳唯泰分析，因為下游封裝的廠商毛利率是比較低的，台灣廠商雖說在電池封裝上有非常高的競爭優勢，不過我們不能去排除接下來在中國市場業者，會不會有急起直追的可能性。

陳唯泰進一步表示，基本上會儘量挑選上游電池原材料的廠商，包括康普、美琪瑪、聚和、明基材這些偏中上游的廠商，未來它們的毛利率比較能夠維持，營收跟獲利也比較容易走高。