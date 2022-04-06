近日外交部部長吳釗燮多次受訪對兩岸關係進行發言，大陸國台辦6日下午發布新聞稿回應。大陸國台辦發言人馬曉光表示，近來民進黨蓄意利用烏克蘭局勢上躍下跳，誤導台灣民眾和國際輿論，忽而煽動「反中抗中」，搖尾乞憐，表白自己作為外部勢力戰略棋子的價值，尋求所謂「保護」與「支持」，又忽而炒作所謂大陸「軍事威脅」，色厲內荏地叫囂「戰爭論」，繼續綁架台灣民眾。

馬曉光指出，根本目的就是企圖把台灣問題「國際化」，為其謀獨挑釁張目，指出吳釗燮之流的有關言論，就是上述圖謀的拙劣表演。

馬曉光強調，台灣是中國的一部分，中國必然統一，台獨分裂沒有出路。無論吳釗燮之流怎樣用民主自由當遮羞布，給自己塗脂抹粉，都掩飾不了其分裂國家、出賣民族利益的嘴臉，逃脫不了台獨必然覆滅的宿命。

回顧吳釗燮近來接受包含捷克、澳洲、加拿大等多國媒體訪問，提及俄烏情勢影響與大陸威脅等議題。英國「週日泰晤士報」（The Sunday Times）3日也刊出吳釗燮專訪，提到大陸可能從俄烏戰爭中重新評估犯台能力和國際社會反應，且強調台灣與烏克蘭，包括一海之隔與全球高科技供應鏈的關鍵角色，都將加大大陸的「侵台成本」。

此外，吳釗燮在本月1日「我國賑濟烏克蘭難民國際記者會」上說，「一個多月來，烏克蘭人民奮勇抵抗侵略者的態度，不只讓世界感動，也更深深鼓舞台灣人民」。