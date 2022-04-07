馬來西亞創作歌手黃明志位居網路溫度計的「人氣歌手網路口碑排行榜」第24名，近三個月網路聲量有18,310筆，曾發布的《飄向北方》、《玻璃心》等MV點擊數皆破億，引爆一波討論熱潮。

沒想到台灣時間5日傍晚卻爆出他高達327萬訂閱者的YouTube頻道遭駭，所有影片一夕消失，連頻道名稱都被改成俄文髒話，今（6）日上午，他也在臉書透露頻道被駭的心情，喊話一定會戰勝駭客，將帳號拿回來。

60億點擊全沒了！黃明志YouTube頻道遭駭 錄影片飆髒話怒嗆駭客

黃明志經營YouTube頻道13年，5日卻爆出擁有327萬訂閱者的YouTube頻道遭駭，一夕之間影片全部消失，包括和王力宏對唱的《漂向北方》、與陳芳語合唱的《玻璃心》、三上悠亞、澎恰恰等影片。

因頻道名稱被改為俄文髒話，黃明志推測駭客來自俄羅斯，眼看60億的點擊量一夜蒸發，人在英國倫敦的他也錄影片隔空開嗆，不僅飆罵髒話，還喊話：「We Support Ukraine！」（我們支持烏克蘭），並在文末感謝大家的關心，表示一切還在搶救中。

觀察黃明志的網路聲量趨勢圖可以發現，YouTube頻道遭駭客入侵一事讓黃明志在4月5日這天，衝出近3個月來的聲量高峰。

YouTube帳號被盜早有準備？黃明志坦言：出來混，遲早要還！

今日黃明志再度發文，坦言對YouTube帳號遭入侵一事，其實並不意外，「前天半夜突然收到這樣的噩耗，是有焦慮，但其實我還蠻淡定的，不是我不珍惜這13年所經營的心血，而是在很多年前我就有心理準備會有這一天。出來混，遲早要還。這些年來真的得罪了太多人，撐了13年才發生這樣的事，已經算很晚了」。

最後，他也請大家放心，表明團隊一定會盡力戰勝駭客，將帳號拿回來，「不為什麼，就是為了要給這些酸民難看，正義必勝！」

承諾會戰勝駭客，拿回帳號！ 千位網友留言暖喊「加油」！

貼文一出立刻吸引4.4萬人按讚，3千多名網友留言替黃明志加油打氣，「祝福你，一切都會順利的，也希望帳號能夠順利拿回來」、「不管帳號有沒有拿回來，你的歌，你的才藝，你的創意，是別人拿不走的！那才是最珍貴的，支持你」、「加油！本來我兒女喜歡你的歌（我兒子幼兒園就會唱很多首），現在我老公也加入，開車播放kkbox總是在循環你的歌，謝謝你的創作帶給我們快樂」、「加油！把憤怒化作創作的力量。好人一生平安」、「這真的很不容易，若最終結果不是我們所想，開了新的，依然會支持」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」