大甲媽祖啟程首站 大甲警民交通、治安、防疫做好應援準備

「農曆三月瘋媽祖」！中台灣年度國際最大宗教盛事-大甲媽祖徒步遶境進香，於8日起駕，每年為這場年度盛會，中部沿線的縣市、宮廟，紛紛做出不同的準備；大甲警分局后里分駐所與在地的后里民防分隊，做出最大心、給力的準備，在媽祖起駕前的數夜，已做好交通指揮的特訓，為了能讓媽祖神轎、虔誠信眾有最安全、最幸福的傳福體驗。

后里民防分隊長張文仁表示，后里民防分隊是一支后里人最光榮的民防團體，循往例大甲媽祖遶境時，我們后里區的警民一定踴躍參與交通疏導安全維護動作；「大甲媽是我們后里人的信仰中心」，每當參與這項活動時，我與民防弟兄內心激動不少，因為「這是榮耀媽祖、也是榮耀自己的最好機會」。

后里分駐所長李建興強調，對於大甲媽遶境，基於以往的經驗，「信眾在數萬的人潮中，往往會迷失方向」。除必備的「3OK卡」、做好防疫的準備外，今年特別訓練好交通指揮動作，為讓信眾能夠一目了然遶境的方向，讓信眾知道「警民同心」，后里團隊有著最熱忱的心為民服務。