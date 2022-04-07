中國大陸商務部7日對外公佈《中華人民共和國政府和紐西蘭政府關於升級＜中華人民共和國政府和紐西蘭政府自由貿易協定＞的議定書》，並於當日正式生效。

據了解，此次升級議定書進一步擴大中紐雙方在貨物、服務、投資等領域市場開放，進一步提升貿易便利化等規則水準，還新增電子商務、競爭政策、政府採購、環境與貿易等4個章節，更加符合現代經濟與貿易發展的需要。

根據新華網報導，升級議定書使中紐兩國自貿關係，在中國—紐西蘭自由貿易協定和區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）基礎上實現了進一步提質增效，有助於進一步深化兩國各領域務實合作，釋放高水準開放政策紅利，促進雙邊貿易投資自由化便利化，不斷豐富和充實中新全面戰略夥伴關係內涵。

中國—紐西蘭自由貿易協定於2008年4月7日簽署，同年10月1日起實施。中紐雙方於2016年11月啟動自貿協定升級談判，並於2021年1月26日簽署升級議定書。