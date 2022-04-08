在經過前兩個月都出現不小的逆差之後，日本2月經常帳終於轉正，同時，貿易赤字也在縮減。因此，當地經濟的基本面也可暫時鬆口氣，避免走向惡化之路。

近幾個月以來，能源燃料成本大漲，再加上日圓走貶，日本不僅出現貿易逆差，同時，當地經常帳更是非常不好看。以日本2022年元月的經常帳來說，逆差金額一度逼近1.2兆日圓，並創當地史上第2高。

日本官方8日最新數據，2月經常帳終於轉正且盈餘達1.6億兆日圓，約132.8億美元，優於市場預估值1.4兆日圓。同時，貿易逆差也從元月的1.6兆日圓，大幅收斂至1768億日圓。

其中，主要所得盈餘雖從1.28億日圓，擴增至2.27億日圓，但在外國投資回報大減下，還是低於2021年2月的。不過，日本2月貿易赤字減少，經常帳也有不少盈餘產生，對當地尚在回溫的景氣來說的確是件好消息。

由於身處地理環境所限，日本所需能源燃料都杖賴進口。不過，現在礙於國際原物料大漲，日本經濟成長若想儘快回歸正軌，似乎多了不少未定數。同時，專家學者也認為，日後若日本貿易以及經常帳還是出現赤字，將不利於主權評等，償債能力以及日圓走勢等。