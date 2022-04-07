座落於高雄軟體園區的南部晶片物聯網智造基地，7日起展開為期2個月的「台灣智造跨界串聯」成果展。（柯宗緯攝）

座落於高雄軟體園區的南部晶片物聯網智造基地，7日起展開為期2個月的「台灣智造跨界串聯」成果展。（柯宗緯攝）

座落於高雄軟體園區的南部晶片物聯網智造基地，7日起展開為期2個月的「台灣智造跨界串聯」成果展，超過30家企業及團隊與會，今年以國產IC、創新物聯、跨域應用為主題，盼營造AIoT智慧物聯網生態系正向循環，並加速在地企業打「國際盃」拓展海外商機。

經濟部工業局指出，「物聯網智造基地」在台北、台中、高雄成立邁向5年，過去4年提供國產IC技術開源、產品優化開發、產業應用落地等機制，協助在地產業建構「國產智造」一站式的跨界服務與資源，已扶植逾400家新創公司，超過100家成功商轉，並協助產品加速推向日、韓、義、澳等國。

高雄市副市長羅達生表示，高雄半導體產業環境發展已有相當基礎，市府除推動高雄IC產業鏈上下擴散外，也進一步跨入醫材、電動車領域，由在地培養需求，完整高雄半導體產業投資環境，期待與經濟部工業局密切合作，加速打造高雄AIoT創新產業環境，推動南台灣產業數位轉型與升級。

立委賴瑞隆表示，高雄近年持續運用多元產學研資源及能量推動智慧物聯網生態系成形，高雄做為5G AIoT與半導體產業聚落發展核心，將透過與在地產學研的合作，共同引入智慧動能推動高雄整體產業發展。

經濟部次長林全能指出，經濟部工業局作為中央整合的角色，持續投入資源推動產業數位轉型發展與跨域整合，物聯網智造基地扮演關鍵角色，由技術支援、產品開發、測試驗證到場域應用提供一站式資源，同時結合國產IC大廠帶領新創一同合作創造出台灣在地發展最大價值。

活動現場規畫三大領域展區呈現，包含：智慧製造的齊耀科技「NB-IoT感測紀錄器」，透過國產IC的導入能遠端掌握冷鏈環境變化，協助食品廠進行冷鏈安全追蹤控管；智慧農業的邁森科技「農業大數據擷取模組」提供農民智慧種苗培育完整解決方案，加速作物管理增進栽種效率。

行翼網通的「登山救命器」以多點超距技術進行無網路訊息傳輸，提升山難搜索隊員的救援成功機率；智慧生活的水富士「O-Care共享機車自動消毒裝置」串接共享機車業者，以自動消毒機制創造與對手的差異化服務體驗。

同時匯集聯發科技、中光電智能感測、奇景光電、新唐和網聯通訊等國內IC設計大廠，展現國產晶片Wi-Fi、NB-IoT、藍牙等多元通訊效能，並整合AI引擎、影像辨識、DSP等技術應用，運用台灣頂尖的半導體量能，創造嶄新的物聯產業應用機會。