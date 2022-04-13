高雄市明天（14日）將大規模停水，水公司拷潭淨水場為辦理高低壓電氣設備檢驗，將從明天上午9點到晚上12點，鳳山、大寮、林園、小港、苓雅區5個行政區將停水，影響17萬5,107戶，以及26,365戶水壓降低，總計逾20萬用水受影響，提醒住戶提早儲水備用。

水公司提醒，水公司建議，提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，以及停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。以下為高雄停水的地區，供民眾參考。

●鳳山區：

海光里、誠智里、縣口里、成功里、光明里、興中里、南興里、和德里、鳳崗里、縣衙里、鎮東里、埤頂里、中正里、鎮南里、老爺里、瑞竹里、新興里、新甲里、一甲里、東門里、瑞興里、天興里、鳳東里、新富里、國隆里、過埤里、曹公里、和興里、協和里、誠德里、三民里、北門里、富甲里、誠信里、海洋里、新樂里、新泰里、中崙里、中榮里、中民里、二甲里、富榮里、南和里、保安里、生明里、誠義里、國泰里、興仁里、鎮西里、忠義里、國富里、國光里、武慶里、武漢里、忠孝里、中和里、新強里、新武里、正義里、龍成里、善美里、福誠里、福祥里、五福里、福興里、大德里、南成里。

●大寮區：

拷潭里、內坑里、大寮里、三隆里、義仁里、新厝里、過溪里、潮寮里、會結里、昭明里、會社里。(工業區除外)

●林園區：

中門里、港埔里、東林里、林園里、頂厝里、王公里、仁愛里、文賢里、廣應里、港嘴里、西溪里、中芸里、鳳芸里、西汕里、東汕里、中汕里、北汕里、五福里、溪州里、潭頭里、林內里、中厝里、林家里、龔厝里。 (工業區除外)

●小港區：

店鎮里、二苓里、順苓里、六苓里、宏亮里、泰山里、山明里、高松里、松山里、坪頂里、孔宅里、廈莊里、合作里、桂林里、松金里、大坪里、正苓里、大苓里、山東里、濟南里、青島里、中厝里。 (工業區除外)

●苓雅區：

福人里、福海里、福康里、朝陽里、福隆里、福地里、福居里、福東里。

●降壓地區

鳳山區：鎮北里、文英里、忠誠里、文德里、文山里、武松里、文衡里、文華里、文福里。