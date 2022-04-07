曾是家事法庭的書記官、看盡人生百態，在勞工局負責勞動檢查專案、解決勞工法律面的問題，再到民政局在地方服務、行動治理，阿孝吳訓孝的爸爸是里長兼代書，兄長也是法律背景，自己卻誤打誤撞走向從政之路，過去2年防疫期間和大家並肩作戰，2022決定要帶著自己的法律專業往下一站出發。

長期擔任政治幕僚，倉促決定投入選舉，因為阿孝認為，三重蘆洲需要一個法律專業背景的民意代表，吳訓孝說，選阿孝的好處是，遇到問題可以不用上調解會，也許可以不用請律師，來議員辦公室可以直接做諮商協調，要幫民眾以和平的方式解決問題。

去年喜獲麟兒的阿孝，兒子還沒滿周歲，小孩在疫情最嚴峻的時候出生，嚐過工作家庭兩頭燒的辛苦，阿孝回憶去年，晚上要起床餵奶，白天處理防疫工作，壓力大又睡不飽的經歷，未來想延續侯市長的公托公幼政策，呼籲這個政策不要停，能給年輕人更多幫助，釋出更多的公共空間，並且納入長照服務。

吳訓孝在三重蘆洲長大，30多年來鮮少有時間到處吃吃喝喝，反而是在市府服務的4、5年才有機會細細感受這個的地方。勤走基層時也發現三重蘆洲的地方風氣，不要政治口水，而是要會做事的人，因此投入選戰、換位思考，要和民眾在一起，承諾要一直在這裡，努力讓這個三重蘆洲更好。

吳訓孝認為，政治口水提升不了汙水管的接管率、不能生出更多的公共托育中心、不能提升都市更新的速率，自己以平常心參選、沒有負擔，也希望可以跟著市長做做看，將醞釀幾年的經驗結合，放手一搏，是時候發酵，讓三蘆走向年輕世代，以後想跟兒子說，「你在玩的那條溜滑梯是爸爸和大家一起弄的」。