晶技3月營收回溫至11.39億元，季增20.77％、年增0.04％，是今年以來首度單月營收年增幅轉正。晶技預期，4月營收有機會維持在3月水準，法人也評估，第二季接單優於第一季，營收季增幅度有機會挑戰5％以上。

晶技去年第四季以來便受到客戶長短料調整庫存水位、中國手機客戶需求不振影響，今年1、2月營收都是年減，不過在蘋果為了iPhone SE拉貨帶動下，晶技3月營收來到11.39億元，是今年以來月營收年增率首度轉正，比2月營收增加20.77％。

累積晶技第一季營收為32.17億元，季減7.83％、年減2.84％，雖然營收頗受中國手機市場需求不振影響，可是法人認為在產品組合帶動毛利率增加，以及匯兌收益助陣下，第一季獲利表現可望明顯優於營收。

面對4月，晶技預期營收有機會維持在3月水準，不過近來長三角為了對抗疫情而封閉，是第二季營運一大變數。法人則評估，第二季晶技接單比第一季好轉，若長三角疫情能快速收斂、中國手機生產與需求不受長三角疫情影響，第二季營收有機會比首季增加5％以上。