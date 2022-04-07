繼上月16日義大利眾議院全會通過友好台灣的附屬議案後，義大利眾議院外交委員會本月5日再次通過友我決議案，呼籲義大利政府關注印太區域及台海情勢，以及中國在區域擴張所帶來的挑戰，要求義國政府增加印太區域駐外資源，同時強化與印太區域國家合作。

對於義大利眾議院再次通過友我決議，促請義國政府關注中國擴張所造成印太及台海緊張情勢，並要求義國政府強化在印太區域的參與，展現一波波的友台聲浪，外交部今天表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部發言人歐江安指出，這次決議案是由義大利眾議院外交委員會副主席福門帝尼3月在全會提出的友我附屬議案，之後於眾議院外交委員會再度提出。提案不僅獲得外委會44位成員中23位跨黨派眾議員支持連署，投票時更獲得外委會無異議通過，顯見維持印太區域及台海的和平穩定，已成為義大利眾議院外委會廣泛共識。

她說，此次提案也獲得義國外交部次長席瑞尼代表政府表達正面支持。 近年來台灣與義大利在經貿、文化、教育、能源等領域合作密切，雙方均共享民主、自由、人權等普世價值，雙邊關係深廣且友好。未來台灣將在既有深厚基礎上與義大利等理念相近國家攜手合作，共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。