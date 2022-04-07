永裕（1323）針對上海永裕塑膠員工確診COVID-19公告，上海永裕塑膠員工確診，當地政策疫調、擴大匡列隔離，停工至6日並進行全面清消；因僅4月產量受到影響，預計減少當月產量30％，4月營收影響30％。將持續加強防疫措施，密切關注疫情發展，執行滾動式更新相關應變措施，確保員工安全與健康。

上海疫情爆發後，當地政府實施嚴格清零政策，永裕上海子公司3月營運便曾受干擾，4月1日起當地兩區封控，配合政策實施封閉生產。

永裕表示，3日接獲上海疫情防控中心通報員工確診，立即依防疫規定進行疫調、從嚴擴大匡列隔離及4/5、4/6暫時停工2天進行全面清消；目前確診者及密切接觸之匡列人員已依規定進行隔離措施，29位匡列隔離人員進行PCR檢測皆為陰性，全廠區其他員工於隔日進行PCR檢測，皆為陰性。

受惠國際品牌商下單出貨檢測新冠病毒檢體的裂解管(Extraction tube)出貨升溫，加上既有的民生用品瓶罐、以及精密束帶出貨都增溫，永裕前二月營收年增18.61％。

永裕認為，因客戶模具都已開模，就算後續防疫有變數，公司訂單只會遞延不會消失，長期影響不大。

此外，中國大陸上海近期疫情蔓延至台廠生產重鎮昆山，原先封城時間也延後至8日，南亞（1303）當地南亞電子材料、南亞加工絲、必成玻璃纖維封閉生產，實施嚴格門禁管制，預計不影響營運。