日前一名女網友疑惑，過去電費從未超過3000元，這次突然飆到4000多元，讓她左思右想也不了解是哪裡出問題。而台電在發現後，所長親自前往原PO的住處，秒抓到耗電元兇，原來是電暖爐所導致的！

這名女網友1日在臉書社團「爆怨公社」發文，稱自己住處三十幾年來，電費從沒有超過3000元，這次電費竟直接飆到4000多元；當時她致電台電公司，對方回應稱主要因為今年冬天比較冷，暖爐和電熱水器會比較吃電。

然而她聽了之後更加困惑，因為過去每年冬天皆有開暖爐，都是使用一台除濕機、兩台暖爐，且今年還只開一台，不懂是哪裡出了問題；那時貼文一出，引起網友熱烈討論，為她想方設法揪出吃電真兇。

意外的是，台電在發現後，竟是所長率領一名同仁親自前往她住處關心。這名女網友更新近況，對所長親訪感到受寵若驚，所長替她確認電錶的狀況、查閱歷史電費，再逐一檢查後，「才找到耗電元兇原來是電暖爐」。

原PO說，家中的電暖爐一台電功率800瓦，今年冬天1月初到3月初是最冷的時段，雖說只有開一台，但是幾乎每天約20小時都開著，起初認為僅開一台不會耗太多電，未料竟更耗電，「800瓦如果開20小時等於一天就要16度的用電，光是兩個月60天一期就要960度的耗電」。

原PO感慨，想不到小小一台家電，兩個月持續開的用電數字會如此驚人，電度的費用也是與分段累計，電度越高，費用就會加倍再加倍，相對的電費就越貴；而在文末，原PO也不忘感謝台電親自到訪關心，「真的很感謝所長的關心，所長和台電同仁都很親切友善，教我怎麼去用瓦數換算一天的用電度數，讓我學到了功課」。