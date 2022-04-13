台積電股價近期出現劇烈震盪，昨（12日）盤中一度殺到今年新低的552元，讓不少投資人哀鴻遍野，PTT論壇上也出現許多網友貼出「畢業文」，沒想到今（13日）台積電股價出現反彈，終場大漲16元（或2.87%）收在573元，這也讓投資達人股海老牛驚呼，「昨日畢業文一出，今日反彈時機到，比印度神童還準。」

過去PTT論壇股版上常有網友開玩笑表示，「畢業文接連出現，代表股價即將出現反彈」沒想到這兩天就真實上演，昨台積電下跌後，許多網友紛紛貼出虧損的畢業文，分享認賠殺出的投資心得。

令人意想不到的是，台積電今開盤即大漲7元至564元，盤中持續有買單進場，最高衝到576元，尾盤雖稍稍收斂，但終場仍大漲16元至573元，一來一往引起網友們熱烈討論。

投資達人股海老牛也在臉書上分享，「昨日畢業文一出，今日反彈時機到，比印度神童還準，謝謝」貼文吸引不少網友留言，「真的很準」、「就說市場需要韭菜祭天，不要不信」、「畢業典禮後，股價鵬程萬里」、「感謝畢業文加持」、「看到畢業文就是訊號，履試不爽」、「股版的畢業文真的很準。」