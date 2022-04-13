台積電高雄廠即將在6月動工，預計2023年7月營運，大幅加速南部半導體材料S廊帶成型，不過專家指出，台積效應讓周邊房價飆漲，背後衍生的缺工亂象將更嚴峻，不但營造成本無限上漲，帶動房價失速狂飆，恐怕小型建商也會掀起一波倒閉潮。

高雄市經發局表示，楠梓產業園區設計計畫通過環評，後續整體進度預計今年4月底完成園區核定、5月辦理土地點交及台積電取得設廠建照，6月園區公共設施及台積電建廠將可同步動工，以配合台積電預計2023年7月營運需求，預計將來可創造1500名就業人口及每年1576億元產值。

高雄市經發局局長廖泰翔指出，楠梓產業園區是依循行政院美中科技戰下台灣半導體前瞻科研、人才布局及產業發展政策所規畫設置，台積電進駐設廠可結合高雄既有材料與石化產業聚落、循環技術及高值材料生產等優勢，帶動材料與石化產業就業與研發升級，鏈結既有半導體及科技走廊，建立南部半導體材料S廊帶。

台積電來高雄設廠，加速產業轉型，不過磁吸效應太強，導致南部營造業大缺工，一旦其它科技大廠也加入搶工，未來5年缺工現象更是雪上加霜。

業界指出，建商購地貸款進行信用管制，不但取得資金難度增加，且限期土地購入後18個月內就要開始興建，否則將加碼計息或收回貸款，不具名建商透露，想避開缺工期延後開工，又有貸款壓力，房價沒被打到，中小建商先被打趴。

高雄市建築經營協會副理事長黃瀚霆苦笑說：「缺工問題已經講到不想再講了。」光是模板、水電、搗築、連續壁的營建成本，已比2年前保守估計漲近5成。為了留住工班，除日薪外還要額外加發現金獎金，黃瀚霆無奈說，台積電一動工，只能繼續靠「加價」留住工人，而且還不一定找得到工。

高雄房屋市場調查協會榮譽理事長蔡紹豪指出，近期向營造包商詢價，只要是超過1個月後動工的價格都不報價，包商只願意提供「時價」，建商為了解決缺工問題，也開始想其它對策因應。

例如隔間牆採用輕隔間工程，減少原本的砌磚、泥做、粉光、批土、油漆的步驟；地板也採用SPC隔音木地板，縮短施工時間，甘願成本提高但是可以縮短施工時間。也有建商透露，因營建成本上漲已超過原先預期，小建商乾脆放棄推案，改出售土地。

黃瀚霆、蔡紹豪均認為，地價及營建成本是決定房價最重要的2大因素，地價居高不下，營造成本無限上漲，中小型建商經營得艱難，房價上漲也沒有受惠，反倒是地主、包商賺的比建商還多，建議政府思考引進外籍技術工解套。

否則這波缺工造成的營造成本大漲，中小建商將再無生存空間，恐將出現小型建商倒閉潮，未來形成大者恆大的局面，對房市的發展更不健康。(品觀點記者張雅雲/高雄報導)