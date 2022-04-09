美國聯準會（Fed）3月啟動升息，計劃5月再升息2碼，並逐月縮減資產負債表。法人表示，回顧前次2015年至2018年升息循環，美股三大指數最大漲幅為39%至55%，FANG+尖牙股指數同期間漲幅142.25%。

統一投信經理人袁永騰表示，目前全球投資人最關注的焦點為Fed升息與縮表，對資金收縮的預期，動輒引發股市動盪。從數據觀察，首先看市場資金存量規模，根據彭博資訊，3/30止Fed資產負債表高達8.93兆美元，若以每月減少1000億美元估算，今年底仍在8兆美元高水位，相對疫情前2019年底的4兆美元正常水平，仍有一大段距離，依然是歷史相對高位。

再看Fed上次升息循環，從2015年12月17日至2018年12月20日，歷時近3年，共升息9碼至2.5%。當時美股也是科技股首當其衝，但FANG+尖牙股指數僅在首次升息初期出現較明顯跌勢，隨後即一路走揚，直至2018年才又因美中貿易戰引發修正，半年後美國經濟轉弱，Fed重新轉為降息循環。

總計FANG+尖牙股指數在上次升息週期最大漲幅高達142.25%，同期間那斯達克指數漲55.32%、標普500指數漲33.11%、道瓊工業指數漲39.15%；即使後來受到美中貿易戰影響，計算至2018年底升息結束為止，FANG+尖牙股指數累積漲幅也還有77.19%，其他三個指數漲幅則縮減到20%至31%。顯示現金充裕、獲利能力強的龍頭股在升息環境下，長期漲勢仍大幅勝出。

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪表示，俄烏危機和通膨預期升溫，對於經濟可能有些微程度影響，但不至於衍生為大型系統性風險，Fed 3月已正式升息1碼，市場預估至2022年底會升息5至6次至1.5%，股市已充分反映鷹派升息。

另觀察歷史經驗，地緣政治風險對全球股市影響短暫，第2季全球股市有望震盪打底並迎來反彈。投資人應保持冷靜，眼光放遠，利用股市急殺或錯殺時，逢低危機入市科技股，往往可享有後續波段反彈的甜蜜行情。

王嘉豪表示，由於人類追求進步的本質不變，帶動「破壞式創新」的滲透速度越來越快，破壞式創新與科技革命帶來的新增經濟動能相當強勁，未來3至5年持續為企業帶來新的業績成長切入點，AI機器人即是受惠的主要領域，看好軟體（服務）、半導體相關互動式媒體服務、網路行銷和零售、電動車等類股。（編輯：張均懋）1110408