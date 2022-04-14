美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）周三表示，他支持在5月、甚至在6月和7月會議都升息50個基點，但也強調為了對抗通膨，聯準會雖然需要積極調升利率，但動作不宜太過突然，以免給市場帶來壓力、破壞就業增長，並將經濟推入衰退。

沃勒在接受CNBC訪問時表示，我不認為給市場帶來衝擊能創造什麼價值，現在並不是沃克（Volcker）那種時候。

1980年代初石油危機引爆美國的通膨災難，當時美國的通膨率之高和現在差不多，時任聯準會主席的沃克（Paul Volcker）為了平抑物價，一次就將央行基準利率提高4個百分點，之後也持續大幅調升利率。

沃勒表示，當時沃克必須和已經積累六、七年的通膨奮戰，而目前的聯準會正在應對是去年初才開始飆升的通膨。現在我們最重要的是讓這些價格下降，我們可以做到這一點而不會讓經濟陷入衰退。

他表示自己傾向於超前部署，因此支持在5月升息0.5個百分點，或許在6月和7月也應該升息2碼，以便讓利率在下半年達到中性水準。他並表示，如果通膨沒有降溫，我們會繼續努力，我們將盡一切所能讓通膨回落，但我們可以「有序地」做到這一點，而不會帶給金融市場太大的壓力。

聯準會在3月會議後宣布3年多來的首次升息，調幅為25個基點。在考量俄羅斯入侵烏克蘭帶來的不確定後，該央行放棄了調幅超過25基點的想法。

沃勒表示，之後的數據都支持未來擴大升息幅度，包括周二公布3月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲8.5%，創下1981年底以來最大年漲幅。他並表示，雖然通膨「幾乎」觸頂，但聯準會仍需要收緊政策以減少需求和減輕物價壓力。