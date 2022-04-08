世衛非洲區主管敦促非洲各國提高對COVID-19的篩檢與接觸史追蹤，她並提出一份研究顯示非洲大陸恐已有2/3的人確診；公衛圈多認為不宜現在就把疫情當成流感。

「紐約時報」指出，一份由世界衛生組織（WHO）主導、尚待同儕審查的分析統整150項在非洲各地的調查，發現到2021年9月非洲大陸恐已有65%的人確診，近乎是帳面公布確診數的100倍。

世衛組織非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）今天在記者會提及這份分析時說：「可取得的帳面數據很可能只是非洲實際疫情的冰山一角。但該恐慌和擔心嗎？倒也不必，我們看到病毒造成一些染疫和死亡，但情況不是破壞性。」

紐時指出，雖然世界各地的確診數都存在低報問題，但這份新研究顯示非洲已屬最高感染地區之一。莫耶提表示，非洲大陸人群抗體水平不一，整體來看東部、西部和中部非洲國家的抗體水平最高。

儘管多項研究顯示新冠病毒在當地已廣為擴散，但非洲通報的染疫死亡與重症比率都偏低，專家圈對這個現象的原因看法分歧。非洲目前僅15%的人口有完整接種疫苗，可確信當地人體內的抗體多來自染疫康復。

非洲人口年齡層在全球堪稱年輕，15歲以下人口佔42%，65歲以上族群僅3%。像肥胖、糖尿病與高血壓等染疫後高死亡風險這類因子，在非洲較不普遍。

截至4月6日，世衛組織能確認的非洲染疫病故數為25萬2000人。

目前大部分非洲國家已撤銷包含強制戴口罩在內的防疫限制，近半數非洲國家不再要求接觸病毒後須隔離。Omicron首度現蹤的南非，4月4日首度解除「災變狀態」，迦納上月重新開放海、陸邊界，讓仰賴與鄰國貿易的當地人如釋重負。3100萬人口的西非國家多哥，私人聚會、宗教集會和電影院都恢復正常。

但莫耶提警告，放鬆警戒將使非洲屆時無法抵禦萬一病毒出現致命變異而被沖垮，世衛對22個非洲國家不再做任何接觸史追蹤示警。莫耶提說追蹤接觸史與大力篩檢是應對各種疾病大流行的骨幹，不可輕忽。

連月來一些美歐領袖都在預告COVID-19很快就能流感化，人類終將與之共存。但紐時訪談20多名科學家、公衛專家與醫學史專家，咸認過早把COVID-19流感化看作地方病（endemic），根本就是狀況外。

愛丁堡大學醫學與流行病史學家恩格曼（Lukas Engelmann）說：「有人在把『地方病』的概念作政治性抽換，即將之視為正常與無害。但我要說的是在流行病學家眼中，地方病仍需密切關注，因為隨時又會變成流行病。」

其次，不同社區經歷地方病嚴重與否的差異性可能很大，取決於染病族群、篩檢、治療與衛生照護程度等。專家圈還認為，全球尚有1/3人口未接種到COVID-19疫苗，治療能力與量能差異顯著，即便部分國家決定歸類為地方病，疫情危害仍可能持續不均。

哥倫比亞大學傳染病模型分析師沙曼（Jeffrey Shaman）說：「COVID-19傳染力遠遠高於流感，只需很小搓人感染就能導致疫情爆發，一年內隨時會發生疫情。」（譯者：陳亦偉）1110408