外送員潘秉侑去年5月假借買春，在北市林森北路一處按摩工作室，對黎姓越籍女子連砍19刀，幾乎砍斷黎女頸部，潘男被捕後否認謀財害命，辯稱是性交易起衝突憤而行兇。台北地院查出，潘男前往死者套房前先刻意買刀，預謀意圖明顯，依強盜殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

現年36歲的潘男2021年5月11日晚間8時許，在死者工作室持水果刀殺死死者，檢警相驗後發現死者身中19刀，其中17刀集中於頸部脖子，身上財物也被潘男拿走。直到隔天早上9點多，死者男友前往工作室發現死者倒臥在血泊中早已身亡，嚇得趕緊報警。

經檢警相驗，除發現死者刀傷多集中頸部，其中1刀傷痕長達20公分，頸動脈也被割破，加上遺體顯示遇害前並沒有發生過性行為，檢方因此認定潘男僅因數千元便以邪惡、殘酷的方式殺死死者，將他依強盜殺人罪嫌起訴。潘男辯稱，自己因買春過程起衝突而行兇，買刀只是因為好看，而自己拿走死者手機和3500元現金則是臨時起意，但辯詞全部未獲法官採信。