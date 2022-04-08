保護高齡投資者，金管會再出招。金管會證期局8日公布針對65歲以上自然人的六大證券期貨業對高齡客戶金融消費權益保護機制強化措施，考量證券期貨業內部規章及資訊系統須配合調整時程，因此給予6個月緩衝期，明定自律規範自2022年10月1日起施行。

金管會指出，此次證券期貨業公會所研擬的自律規範，已經金管會同意備查。自律規範所適用之高齡客戶，為現行老人福利法第2條規定之對象，即65歲以上之自然人。未來證券期貨業依據自律規範，對於高齡客戶所應採取之強化保護措施包括：一、KYC作業應就高齡客戶設計符合其風險特性之風險屬性評估機制；二、KYP作業應針對高齡客戶適當考量影響性較高之因子，充分反映其風險等級及標示特性；三、對高齡客戶辦理適合度評估時，應妥適評估說明擬推介商品之適合性及推介理由，以確認所行銷商品確實適合高齡客戶。

四、向高齡客戶提供金融服務，應強化行銷與契約文件可閱讀性；五、對高齡客戶之特殊行為，宜採關懷提問因應措施；六、應有銷售高齡客戶高風險商品之交易檢視或確認機制、高齡客戶交易監控及加強查核機制等。

金管會指出，依據國發會推估，我國將在民國114年邁入「超高齡社會」，屆時65歲以上人口比例將超過20％。金管會為督導國內證券期貨業更加重視高齡客戶的金融消費權益保護工作，請券商公會、投信投顧公會及期貨商公會分別訂定自律規範，並納入證券期貨業內部控制制度，以強化證券期貨業對高齡客戶金融消費權益之保護機制。

金管會指出，考量自律規範發布後，證券期貨業內部規章及資訊系統仍須配合調整之時程，因此給予6個月緩衝期，明定自律規範自2022年10月1日起施行。另金管會亦已請證券期貨業公會確實輔導所屬會員訂定內部作業規定及強化從業人員教育訓練，並適時辦理說明會，俾利落實執行。

金管會將持續督促證券期貨業落實公平待客原則，從金融消費者之權益出發，推動證券期貨業公平合理對待高齡客戶，提升客戶對證券期貨業之信賴，創造雙贏。