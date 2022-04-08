美股周四拉尾盤收紅，台股加權指數在7日大跌343點後回魂，周五以小漲31.77點開出，隨後在航運股等傳產族群領軍下反彈，一度上漲112.28點或0.65％。櫃買指數同步回神反彈，最高上漲1.84點或0.88％，惟臨近午盤漲勢略見壓回。

截至11點45分，加權指數上漲72.59點或0.42％、為17251.22點，但成交量估萎縮至2250億元左右，顯示市場仍謹慎看待短線跌深反彈。櫃買指數截至11點45分上漲0.44點或0.21％、為210.69點，成交量估收斂至約630億元。

盤面類股由航運及化工股成為領銜大盤反彈主力，雙雙勁揚逾3.5％，電器電纜股漲近2％，玻陶、鋼鐵、其他、電機股漲逾1％居次，金融股漲近0.8％擔當穩盤要角。成交量較大的電子股於平盤上下震盪，半導體股跌近0.2％、資訊服務股跌近0.5％，表現明顯偏弱。

權值股亦以傳產股擔當領攻主力，長榮(2603)、陽明(2609)分別飆漲近5.5％及4％，金融股則由玉山金(2884)勁揚逾3％、合庫金(5880)漲逾1％居次。電子股表現相對平淡，台積電(2330)及鴻海(2317)力守平盤，聯發科(2454)跌近1.3％表現偏弱。

分析師指出，在通膨隱憂、景氣下行壓力及疫情衝擊下，台股近日因指標修正持續呈現拉回整理走勢，在年線得而復失、且日技術指標續弱下，波段低點仍待確認，近期將難脫偏弱震盪走勢，預期將在17000～17500點區間震盪。

操作策略方面，分析師建議保守操作因應，可酌量偏多短打營收創高、股價低檔回穩轉強及具法人籌碼優勢股，減碼業績展望欠佳及法人減碼股，建議操作持股確實依據短期均線變化汰弱留強、適度提高現金部位比重。