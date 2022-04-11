聯準會上周鷹派言論持續的影響，以及內地疫情的惡化，內地股市周一下滑，美指期也下跌，亞洲主要股市周一偏軟。
周一香港恆生指數收跌663.71點或3.03%，為21208.30點。國企股(H股)281.88點或3.76%，為7208.49點。
科技指數跌5.24%，報4191點。騰訊跌4.3%，阿里巴巴跌5.1%，小米跌6.3%，美團跌5.7%。
汽車股跌8.4%。小鵬跌10%，比亞迪跌7%，理想汽車跌8%。
長城汽車跌13%，該公司表示，受疫情波及，上海、蘇州、吉林等地供應商受影響，導致工廠產能受衝擊。
蔚來汽車大跌11.4%，報144.8港元，公司宣布，受疫情影響，部分供應鏈夥伴陸續停工，目前尚未恢復，近期交付車輛將有延遲。
贛鋒鋰業跌15%。特斯拉執行長馬斯克上周五表示，由於鋰價格瘋狂上漲，公司可能直接涉足鋰礦開採和精煉業務。
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