為大幅提升複雜晶片設計的生產力與效率，新思科技宣布，推出新型的雲端優化電子設計自動化(electronic design automation ，EDA)佈署模式，透過單一來源、隨用隨付(pay-as-you-go)的方式，為晶片和系統設計帶來無比的靈活性。「新思雲」(Synopsys Cloud)透過微軟Azure預先優化的基礎架構，提供新思的雲端優化設計與驗證產品，能因應晶片開發中更高的相互依存度。

新思科技總裁暨營運長Sassine Ghazi表示，嶄新的「新思雲」將帶來創新的變革，讓設計人員能夠根據動態的晶片設計與驗證需求，來擴展或縮減晶片設計的規模。隨著越來越多的設計流程整合人工智慧，連帶需要更多的資源，而新思所提供的運算和EDA工具，可以為新的半導體晶片設計奠定基礎，同時為未來的需求帶來靈活安全的晶片開發環境。

對一個得因應爆炸式運算需求、同時還要面臨上市時程壓力的產業而言，在雲端中開發晶片的做法，可說是為該產業提供一個前進的方向。近年來，晶片開發團隊開始利用新思科技和其他EDA廠商所提供的「自備雲」(bring your own cloud，BYOC)方法，也就是他們必須得從公有雲服務供應商那裡取得運算基礎架構，此舉常常會受限於預先定義(pre-defined)的設計與驗證能力。新思科技正與雲端合作夥伴微軟公司密切合作，利用微軟Azure雲端運算平台上的軟體即服務(software-as-a-service，SaaS)晶片開發解決方案，徹底改變晶片開發的型態。借助SaaS方法，客戶可透過隨用隨付的方式，直接取得雲端運算的資源以及任何支援雲端的新思設計與驗證產品。

另外，對於已經利用BYOC模式取得雲端資源的客戶來說，也能利用「新思雲」及其計次付費的雲端EDA工具。與微軟Azure的合作將使設計團隊受惠於這項服務的靈活性與加快的上市時程，解決當前晶片設計和驗證的系統複雜性等種種問題。