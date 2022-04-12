在許多就讀服裝設計系的年輕學子心中，多藏有創立品牌、期盼作品被眾人看見的夢想，但可能苦於缺乏舞臺、歷練等因素而徬徨，故文化部主辦的的「臺北時裝週」，去年起與教育部聯手合作舉行「校際展演」，今年從四所院校、101位學生中挑選出實踐大學時尚設計學系蔡又軒、輔仁大學織品服裝學系陳韋杉、于淇安及林玥妤等4組「潛力設計新秀」、「人氣潛力設計新秀」則由實踐大學服裝設計與經營管理學系的雙人組設計饒文濤、張喬盈獲得，另實踐大學被評審結合學校跨科系的資源，在系列與舞臺呈現上最有主題性。

潛力設計新秀輔仁大學織品服裝學系林玥妤作品「磁線」，喜歡物理化學的她，以過去做實驗的經驗作為靈感來源。（臺北時裝週提供）

潛力設計新秀輔仁大學織品服裝學系陳韋杉作品「花開富貴」，以中式傳統珠簾為靈感，象徵從少女轉變成獨立自主、反傳統的現代女性。（臺北時裝週提供）

潛力設計新秀實踐大學時尚設計學系蔡又軒Command loop，以電腦鍵盤上的Command鍵的花型符號為題，在正裝輪廓融入隱晦低調的花型環型結構。（臺北時裝週提供）

其中以「磁線The Magnetism」獲得潛力設計新秀肯定的輔仁大學織品服裝學系的林玥妤表示，「（獲獎前）其實會想往動畫、接案設計師方面的工作。」但對於創立服裝品牌仍保有夢想，故自獲得獎項認可後，她也開始認真思考關於創立品牌的可行性，更直接在12日的媒體見面會上表示「這一季我是以磁力線作為創作出發點，要參加下一季的話我可能會想把「磁」的特性展示出來。」

同樣得到獎項肯定後，更確立服裝設計夢的還有同系的陳韋杉，以及實踐大學時尚設計學系的蔡又軒，其中前者表示原對於自己的設計不大有自信，「（未來進修目標）本來想往織品、布料設計方面前進。」但受到評審肯定後，也開始思考自己是否可以繼續往服裝設計方面前進，而後者則因比賽得到許多人的鼓勵、服裝詢問度也提高，「一直都有想創品牌的夢想，但還有很多現實層面需要考量。」因此也把臺北時裝週這個舞台，作為創立品牌前試水溫的機會，希望能夠藉此得到專業評審、買手、設計師等人的建議，以此作為成長的養分。

潛力設計新秀輔仁大學織品服裝學系于淇安作品「非對」，以黑色正裝飾有漸層羊毛氈呈現在是非對錯間的灰色地帶。（臺北時裝週提供）

臺北時裝週校際展演人氣潛力設計新秀饒文濤、張喬盈作品「天嫉紅顏」。（臺北時裝週提供）

每年於臺北時裝週上獲評審團推薦、觀眾票選最高的學生設計師，皆可獲得參與下一季「Young Talent新鮮秀」抑或是「New Breed新生代秀」時裝展演機會，主辦方希望可透過「以戰代訓」的方式培育時尚人才，助新銳設計師們於伸展台上累積鍛鍊實力的機會。文化部常務次長李連權表示，「台灣正前邁入高所得國家的行列，在下一階段應樹立自己的品牌、建立屬於自己的風格。」因此也期待年輕設計師們能成為台灣時代美學的先鋒角色，融入自身成長過程作為創作靈感外，在技術方面也應熟悉傳統技藝與當代工藝。