2022年台灣國際蘭展5日落幕後，台南市政府決定將展場上的2萬多株蘭花，從9日起至22日以「遍地開花」的概念，布置在全市38處地點，以發揮最大的效益，希望台南蘭花能讓更多國人看見，並融入民眾生活。

市府農業局長李建裕說，經邀集觀旅局、民政局、文化局、交通局、教育局、市場處、衛生局等7個單位研商後，決定在全市38處地點布置微型蘭展，地點遍及文化場館、運動場館、學校、轉運站、區公所、里活動中心、旅館、公有零售市場及醫院等處。

其中，山上花園水道博物館將以蝴蝶蘭及文心蘭為主軸，搭配綠竹及蕨類植物，呼應春季的繽紛，並於滿濃濃工業風的B館快濾桶室，打造群蝶飛舞停駐、生生不息的活力景觀，希望能讓參觀的遊客「遇水則花，心滿意竹」。

微型蘭展地點，分別有：山上花園水道博物館、台南市立圖書館新總館、愛國婦人會館、南瀛天文館、台南市立體育場、忠義國小孔廟東大成坊旁、善糖國小、新進國小、台南轉運站、新營轉運站、西港區公所、新化區公所、歸仁區公所、北區區公所、安南區公所、新市區三里活動中心、台南遠東香格里拉、台南大員皇冠假日酒店、台糖長榮酒店、台南晶英酒店、捷絲旅台南十鼓館、台南富信大飯店、台南富華大飯店、台南大飯店、趣淘漫旅，以及保安、開元、新市、仁德、西門淺草、學甲、六甲、西港、白河、新營第一等公有零售市場與柳營奇美醫院、永康奇美醫院、台南安南醫院等。