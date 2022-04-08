在俄羅斯入侵烏克蘭之後，各國爭相尋求俄羅斯油氣供應的替代方案。聯合國的氣候專家提出警告，稱需要迅速提高再生能源的規模，並減少對排放密集的石化燃料支援。不要讓石化燃料供應的擔憂，妨礙到綠色能源的轉型。

成員包括全球大型養老基金和保險公司的淨零資產所有者聯盟(Net-Zero Asset Owner Alliance)在周五表示，能源安全政策必須與全球氣候目標相一致。該投資人團體指出，全球過度使用石化燃料，碳排將超過巴黎協定上升1.5度的碳排限度，這樣的趨勢必須中止。

該組織呼籲，停止利用納稅人的錢來支持石化產業。特別是對歐洲國家而言，短期內要利用可用的能源資源，多樣化能源供應。

該投資集團表示，太陽能和鋰離子電池的單位成本平均下降了85%，風力能源成本下降了55%。

投資者團體表示，這是走向能源系統抗衝擊能力、綠色經濟、提供綠色就業、保護企業，以及讓消費者免於受到未來油氣價格飆升的可行步驟。