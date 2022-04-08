上海自從3月底進入分區調控，雖然廣達仍有大型廠區設於上海浦西松江，不過3月營收尚未受到影響，3月營收回升至1,102.88億元，比去年同期大增16.8％，累積第一季營收為3,017.81億元，年增率也達12.2％，創下同期歷史新高。

而在筆電出貨量方面，3月出貨量回升至610萬台，累積第一季比變出貨量為1,690萬台，比起去年第四季的1,990萬台來說約季減15％，符合季減幅度低於往年約兩成以上的預估。