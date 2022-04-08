兆豐金控公告，3月合併稅前淨利為24.55億元、合併稅後淨利為24.80億元，累計今年前三月的稅後淨利為60.46億元，每股稅後淨利(EPS)為0.44元，3月31日每股淨值為24.10元。

兆豐金子公司兆豐銀行、兆豐證券、兆豐票券、兆豐產險，累計今年前三月的稅後淨利分別為46.91億元、1.73億元、11.12億元、1.11億元。

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