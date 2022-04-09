中國商務部8日公告，自10日起對原產於美國、歐盟和日本的進口未漂白紙袋紙續徵反傾銷稅，實施期限5年。徵收反傾銷稅的產品範圍是原反傾銷措施所適用的產品，與中國商務部2016年第8號公告中的產品範圍一致。

路透報導，中國商務部反傾銷措施期終複審裁定，如果終止反傾銷措施，原產於美國、歐盟和日本的進口未漂白紙袋紙對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國未漂白紙袋紙產業造成的損害，可能繼續或再度發生。

2016年4月9日，中國商務部公布2016年第8號公告，決定對原產於美國、歐盟和日本的進口未漂白紙袋紙徵收反傾銷稅，反傾銷稅稅率分別為美國14.9％，歐盟23.5％至29％，日本20.5％，實施期限為自2016年4月10日起5年。

2021年1月29日，中國商務部公布2021年第3號公告。根據該公告，2020年12月31日後對歐盟新發起的貿易救濟調查及複審案件，不再將英國作為歐盟成員國處理。

2021年年4月9日，應中國未漂白紙袋紙產業申請，中國商務部公布2021年第5號公告，決定自同年4月10日起，對原產於美國、歐盟和日本的進口未漂白紙袋紙所適用的反傾銷措施，進行期終複審調查。

申請人未對原產於英國的進口未漂白紙袋紙適用的反傾銷措施，提出期終複審申請。自2021年4月10日起，對原產於英國的進口未漂白紙袋紙適用的反傾銷措施終止實施。