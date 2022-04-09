前總統府資政彭明敏昨天辭世，前總統陳水扁今表示，2009年6月10日，彭明敏到土城鬼地方要阿扁不能投降不能求饒，因為阿扁代表的是台灣人的風骨與精神。

陳水扁今指出，2021年初《有夢上水第八集「彭扁世紀對談」特別節目，他專程北上專訪彭明敏，彭原本身體違和，醫囑只能硬撐半小時，當天精神奇佳，終於完成生前最後一次的訪問。

扁說，第一次聽到彭資政大名在初一時校長介紹第一屆十大傑出青年。一次聽彭資政演講1992年

11月2日他回到違22年的台大法學院。2009年彭資政到土城鬼地方要他不能投降不能求饒，因為阿扁代表的是台灣人的風骨與精神。

他說，彭資政帶來新書《逃亡》成為蔡守訓關押理由說的，有那麼多社會知名人士來探監，代表阿扁還有影響力，而有「逃亡」之虞。

他說，彭資政留下的政治遺產包括「台灣自救運動宣言」、「台灣地位未定論」⋯。他最佩服最推崇彭資政他做為一個台灣人的骨氣。

他說，彭明敏當年被抓的前夕還跟好友李登輝用餐，回台半年總統約見，拒絕與會，因為接人的座車用黑布遮起來，彭認為，「為什麼偷偷摸摸沒尊嚴」。等到1996總統電視政見發表會正式見面，和李握手好像陌生人。

他表示，獨彭資走了，台運動少了一位導師。應繼續走台獨路才是最好的悼念!