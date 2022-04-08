總統府資政彭明敏辭世，台灣制憲基金會董事長辜寬敏除表示緬懷與感念外，也透露當年因彭明敏「陪嫁」民進黨。

辜寬敏指出，彭明敏參選總統具有歷史代表性1995年，他勸彭明敏出來競選總統，但是朋友告訴他，民進黨內山頭林立，恐彭先生無法適應，遂勸說彭先生以無黨籍身份參選。他不贊同這樣的見解。

辜寬敏透露，當時對彭明敏說：「這次對手是李登輝，再怎麼選也不會贏，但若你用無黨籍身份參選，民進黨必由許信良出馬，綠營將會分裂。屆時，若許信良敗選，敗選之責將由你承擔。因此，再怎麼委屈，你也要以民進黨候選人身份參選」。

他認為，過去台灣人在國民黨威權統治下受過多少委屈和苦難，好不容易爭取到一個全民直選總統的機會，彭明敏當年因為發表《台灣人自救宣言》才被迫逃亡，許多人由衷感佩，由他代表台灣人出馬競炫總統非常適合。所以一直力勸彭出來，就算不能勝選，還是很有意義。

他還透露，自己是因彭明敏「陪嫁」民進黨1995年間勸說彭明敏以民進黨候選人參選後，彭先生送他至電梯口時突然詢問：「你叫我加入民進黨，那你呢？」，他回答：「你加入的那一天，我和你一起加入」。自己就是以這樣的身份加入民進黨，算是一種「陪嫁」吧！

他說，數十年過去，他以老黨員的身份對於民進黨仍有很高的期許，希望黨能牢記建黨初衷，對於「正名制憲」、「國家正常化」等全體黨員不分世代、派系、職位，皆殷殷期盼的目標化為更實際的行動，才是最好緬懷彭明敏的方式。