東勢林業文化園區-「樹立未來-與森林共Wood」特展。（東勢處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林管處舉辦的贈樹苗活動。（東勢處提供／陳淑娥台中傳真）

東勢林區管理處將於10日10至12時，在台中市東勢林業文化園區辦理「國際森林日友善市集暨政令宣導~闖關換樹苗」活動，民眾於現場領取闖關卡，完成闖關集章或是到小農攤位消費，即可換取樹苗1-2株，歡迎民眾玩遊戲、支持友善農作、換取樹苗綠化環境。

東勢處表示，今年國際森林日的主題是「森林與永續生產和消費」，透由對森林資源合理的生產、利用與消費，將森林復育的理念付諸實際行動，達到森林永續經營的目標。

活動將透過有趣的宣導闖關，讓民眾在遊戲中，輕鬆了解與生活相關的細節及森林的多元服務價值，完成闖關活動，還可以換取山櫻花、烏來杜鵑等樹苗，綠美化居家環境，樹苗數量有限，送完為止，民眾可自行攜帶環保袋來帶回喜愛的苗木。

東勢林業文化園區禮堂「樹立未來-與森林共Wood」特展在民眾引頸期盼下，在4月1日已重新開幕，歡迎民眾前來參觀了解大雪山林業公司歷史，從視覺、聽覺、觸覺體驗國產材的溫暖質感，利用動態投影給自己留一片森林，好玩又有趣的特展，園區內豐富的生態及環湖步道，歡迎大家一起來趟歡樂知性之旅。