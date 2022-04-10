宜蘭冬山鄉香中路的三禾貨運公司發生4輛聯結車車頭起火燃燒，宜蘭縣消防局在今日中午1點40分接獲通報，派遣第二大隊、冬山、五結等分隊前往搶救，據現場指揮官回報，現場無人員受傷，目前布水線滅火中，起火原因釐清中。