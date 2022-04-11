經營85度C的美食-KY(2723)雖受中國大陸疫情升溫干擾，2022年首季營收小幅「雙降」，但在美國維持強勁成長下，3月營收仍小升持穩16億元之上。公司表示，美國3月營收年增率已連13月繳出雙位數成長，未來將積極於美國展店，加速營運成長動能及提升占比。

美食-KY股價去年4月中觸及191.5元高點後一路震盪走跌，今（11）日持平開出後一度小漲0.78％、惟欲振乏力再度翻黑、下跌0.78％至89.3元，創2020年7月底以來逾20月低點。三大法人上周持續出脫，合計賣超1354張。

美食-KY公布2022年3月自結合併營收16.17億元，較2月15.59億元成長3.69％、較去年同期16.93億元減少4.52％。累計首季合併營收48.52億元，較去年第四季50.25億元減少3.43％、較去年同期48.73億元微減0.42％。

美食-KY表示，1、2月合併營收原已揮別疫情、重返成長，但中國大陸3月受傳染力高的Omicron病毒影響，短期營收動能難免受到影響，待疫情受控或是疫苗有所突破，當地營收可望隨民生消費快速回升。

而美國市場雖受嚴重通膨影響，3月消費者信心指數下探10年新低，但美食-KY北美門市買氣依舊，3月日均來客數創2年來新高，配合平均客單價維持高檔，使北美市場門市業績維持高檔，3月營收連13月繳出雙位數年成長。

美食-KY表示，3月北美營收除較疫情前的2019年同期成長，更一舉改寫單月新高紀錄，貢獻今年重要營收成長動能。集團明、後2年將在北美積極展店，以加速營運成長動能，並進一步提升營收貢獻比重。

展望後市，儘管近期亞洲各地面臨確診人數增加挑戰，但美食-KY認為隨著疫苗及防疫概念的與時俱進，「與病毒共存」將成為多數國家普遍作法，使民生消費可望穩健復甦，有利營運在度過短期亂流後站回成長軌道。

投顧法人認為，受中國大陸防疫管制拖累，美食-KY上半年營運趨弱，本業獲利復甦時程將遞延至下半年，導致股價今年以來表現偏弱。鑒於中國大陸不確定性增加，對此下修獲利預期、預期今年每股盈餘將衰退至5.5～5.7元。

不過，投顧法人對美食-KY後市評價則看法不一。一家認為儘管股價今年表現落後，仍預期將持續承壓，維持「持有」評等、目標價自118元下修至88元。另一家則認為考量評價已明顯修正，且今年本業獲利趨勢仍向上，仍維持「買進」評等、目標價120元不變。