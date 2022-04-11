周一香港股市開低走低，目前恆生指數重挫2.57%，報21309.85點。國企股(H股)大跌3.13%，報7256.06點。

上證指數下挫1.95%，深證成指大跌3%，以及美股指數期貨走跌，給港股帶來壓力。

上海市衛健委周一公布，周日（10日）上海新增本土確診病例共2萬6087例，連10日創下單日新高紀錄。

恆生科技股目前大跌4.3%，成份股全面重挫，嗶哩嗶哩跌12%，跌幅最大，明源雲、金蝶國際、萬國數據跌幅都超過9%。

舜宇一度跌逾9%，其3月手機鏡頭出貨量年減8%。

汽車概念股大跌，比亞迪目前跌6.3%，吉利下挫近8%，蔚來跌9%，東風跌3%。

贛鋒鋰業重挫逾10%，因特斯拉執行長馬斯克日前表示鋰價已經來到了「瘋狂」的水準，特斯拉可能轉而自行提煉鋰。

稍早前中國乘用車市場信息聯席會（CPCA）公布，中國3月乘用車總銷售量為161萬輛，較去年同期下滑10.9%。東風3月汽車銷量減少19%。

蔚來汽車因缺料停產，早盤股價一度崩跌逾14%。該公司上周六宣布因吉林、上海、江蘇等地供應商為配合防疫而停工，蔚來已經暫停整車生產。該公司周日宣布部分車款將於一個月後調漲1萬元人民幣。

碧桂園服務跌10%，在藍籌中表現最疲弱。