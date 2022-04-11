汎德永業(2247)公告2022年3月合併營收為新台幣34.36億元，月增118%、年減10.92%；累計今年第一季合併營收96.02億元，年減6.88%、季減2.80%。主要受到船運與俄烏戰爭影響，車用零組件供給吃緊，致本月到港車數減少，部分正年式車款到港時程也遞延到下個月，然依目前預收單情況來看，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，3月Porsche收單數更寫下單月新高紀錄，公司預期遞延效應將伴隨後續新車到港逐漸發酵。

汎德永業進一步指出，雖目前交車時間隨原廠生產時程及航運船期影響，然公司仍積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，4月份兩大品牌新車將大量抵港，其中BMW重磅電動車全新iX xDrive40旗艦版、iX xDrive50旗艦版即將陸續交車，預計將可進一步提升第二季業績表現。而依目前收單情況來看，BMW全新豪華運動休旅X3、X4以及全新世代4系列Gran Coupe等新車銷售力道均十分強勁，加上甫發表上市的全新世代2系列Active Tourer、7系列M Sport層峰旗艦版，在車型戰力全面提升下，預期將能持續推升新車銷售業績成長。

Porsche熱門休旅車Cayenne Coupe、新款Macan第一季銷售依舊維持高檔表現，3月Porsche收單數更創下單月新高，今年上半年即將迎來全新Macan、Macan S、Macan GTS三款車型，同時旗下Taycan搶攻電動車市場有成，全方位電動跨界跑旅Taycan Cross Turismo市場反應亦相當熱絡，為Porsche的新車銷售表現注入新一波動能，目前新車皆已按照排程陸續交車，銷售動能將可延續。

在售後維保部份，隨著BMW、Porsche在台銷售數量持續增加，第一季維修保養業務維持穩定成長，而近年來原廠大力推動的認證中古車銷售業務也持續增加，目前營收占比穩定成長，預期未來將可成為汎德永業另一主要之營運重點，挹注公司成長動能。