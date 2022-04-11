政府標地屢創新高，常被批「帶頭炒房」。台南市11日舉辦「臺南市中西區星鑽段2425、2426地號地上權案」招商說明會，吸引逾40家投資人到場，由於區段位置十分精華，台南市市長黃偉哲強調，星鑽段2425、2426是精華區中的精華區，「市府不炒土地，但是我們必須對市有土地做最好的運用，而且兼顧市有的財源，以及土地永續。」因此改以地上權招商，達到活化資產、財務永續。

「台南市中西區星鑽段2425、2426地號地上權案」位於中西區政經中心樞紐，座落於金華新路、大涼路、星鑽路口，招商範圍包括北基地及南基地，面積分別為5,382.74㎡、10,209.76㎡，皆屬第1種觀光休閒特定專用區，建蔽率為50%、容積率為480%，屬大面積、立即可開發的建築用地。

黃偉哲致詞時表示，近3年台南市招商成果豐碩各界有目共睹，眾多指標型國內外企業看好台南發展，紛紛進駐投資，據2019年至2022年2月統計資料，共吸引投資件數959件，創造投資額1159億元，提供3萬3千447個就業機會，隨產業加碼投資、就業人口增加，衍生的民生消費需求，可為本次招商案帶來相當效益。

黃偉哲坦言，當初區段徵收留下來的這一塊土地，可以說是精華區中的精華區，之前地政局拿出來標售的星鑽段土地，價格也都創新高。為了財務永續、市政的長遠發展，在攤平開發成本後，預計接下來土地將採取地上權設定，或者是用其他標租的方式推出。

台南市地政局長陳淑美指出，本基地以「星鑽水岸經貿圈」為發展願景，基地鄰近多處觀光資源，河樂廣場2021年平均每月參訪人數達6萬5000人次以上，具備觀光消費潛能，得提供區域商業服務機能，串聯星鑽水岸觀光，且基地周邊機關辦公場所聚集，商辦屋齡皆達20年以上，因應台商回流及新創產業需求，可錨定新型辦公樓的空缺。

此外，臺南市2021年觀光旅宿表現優異，觀光旅館住宿率52.18%，旅館住宿率44.36%，民宿住宿率26.95%，皆為6都最高，顯示臺南市具觀光旅宿發展潛力，適合規劃零售商場、國際觀光旅館、辦公樓等產品，打造商業複合使用新地標。該案預計於111年5月公告上網。