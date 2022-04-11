國家表演藝術中心第三屆董事會於 4 月 2 日成立後，今(11)日下午召開首次董事會，在場所有董事無異議通過所轄北中南三場館藝術總監由現任三位總監續任，以推動三座國家劇場、台灣表演團隊來達成國際化、代表性場館與團隊之目標。

國表藝中心表示，對於藝術總監的提聘，依據「國家表演藝術中心設置條例」所定，各場館藝術總監，由董事長提請董事會通過後聘任；藝術總監受董事會督導，綜理各場館業務，對外代表所屬場館。

今日會議由國表藝中心新任董事長高志尚提請董事會決議同意，自 4 月 16 日起未來的四年期間，將由國家兩廳院劉怡汝、台中歌劇院邱瑗、衛武營國家藝文中心簡文彬等三位現任藝術總監繼續帶領經營團隊，持續共同為台灣表演藝術發展來做努力。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝於 2018 年 4 月、台中歌劇藝術總監邱瑗於 2018 年 6 月起就任現職；衛武營國家藝文中心藝術總監簡文彬則先擔任衛武營營運推動小組召集人，其後於 2018 年 9 月衛武營正式納入國表藝中心後改任藝術總監。