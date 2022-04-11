台彩威力彩連槓15期，今（11）日晚間開獎，頭獎若是一注獨得，獎金上看6.6億！

威力彩11日第111000029期獎號開獎，第一區號碼為38、05、35、01、26、04，第二區號碼為04。

#實際中獎獎號以台彩官網公布為準#