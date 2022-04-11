6.6億獎金落誰家？威力彩連槓15期 頭獎獎號出爐 21:262022/04/11 中時新聞網 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎6.6億獎號開出。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台彩威力彩連槓15期，今（11）日晚間開獎，頭獎若是一注獨得，獎金上看6.6億！ 威力彩11日第111000029期獎號開獎，第一區號碼為38、05、35、01、26、04，第二區號碼為04。 #實際中獎獎號以台彩官網公布為準# 大樂透頭獎3.4億獎落新竹 一注獨得！百萬大紅包剩42組 連14槓！威力彩5.7億未送出 下期頭獎上看6.1億 #獎號 #威力彩連槓 #15 #6億 #台彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土地公帶財來！12.1億獨得獎落大甲鎮瀾宮旁小店 22:552022/02/14 生活 今晚最後一期！4200萬大紅包、頭獎1億大樂透獎號一次看 20:372022/02/15 財經 財神爺再次降臨！ 彩券行1個月開出2次大樂透頭獎 12:312022/03/02 生活 頭獎3億了！大樂透、百萬大紅包獎號一次看 20:382022/02/10 財經 大樂透頭獎槓龜！春節大紅包開出32組 每組爽拿131萬 22:072022/02/15 財經 財富自由靠這次了！頭獎6.1億威力彩獎號出爐 20:552022/04/07 財經 清明祭祖別忘對獎！頭獎5.7億威力彩獎號出爐 20:532022/04/04 財經 熊好券第3波來了 免登記3／1查身分證爽領獎 10:292022/03/01 生活 快來終結連6槓！3.4億大樂透獎號開出 百萬大紅包剩63組 20:372022/02/11 財經 威力彩頭獎又槓龜！2/14上看12.5億元 12:442022/02/11 財經 萊爾富統一發票開出千萬大獎 花95元中大獎 14:462022/03/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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