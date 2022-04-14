拚財富自由還有機會！威力彩連17槓 下期頭獎上看8億 22:402022/04/14 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7.2億還在！威力彩連17槓 下期頭獎上看8億。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩今晚開獎，7.2億元頭獎未有幸運兒中獎，最大獎僅開出三獎，共開出13注、每注各得15萬元；在連17槓的高額彩金效益下，台灣彩券預估，下期銷售金額2.2億元，頭獎累積上看8億元。 威力彩最新111000030期的開獎結果，第一區依大小順序分別為09、12、27、28、31、33，第二區獎號為02。 高雄捷運O13大東藝術中心站招商 將引資89億元 統一超集團砸7.5億元 進駐土城重劃區複合商場 #威力彩 #彩券 #8億元 #下期 #頭獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 盼財神爺下次敲門！威力彩17連槓 下期頭獎上看8億 22:232022/04/14 財經 南山人壽首季穩健成長 3月獲利達65億元 12:232022/04/12 財經 網家子公司廿一世紀斥9.4億元 併購喬睿科技 20:552022/04/12 財經 文曄斥資近50億元併購世健科技 16:242022/04/13 財經 《金融股》合庫銀主辦展頌11億元聯貸 超額認購138% 16:402022/04/13 財經 俄烏戰、金價漲 央行黃金今年來未實現利益達568億元 19:572022/04/14 財經 彰化銀行統籌主辦南緯實業12億元聯貸案完成簽約 18:032022/04/14 財經 陸第一季自然災害致6人死亡 直接經濟損失653.8億元 11:272022/04/12 兩岸 新市產業園區環評初審過關 估可吸引1200億元投資額 22:272022/04/13 財經 網路投保Q1衝出近10億元 再創同期新高 20:172022/04/12 財經 台積電樂觀看第二季營收 估衝破5000億元大關 16:042022/04/14 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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