威力彩今晚開獎，7.2億元頭獎未有幸運兒中獎，最大獎僅開出三獎，共開出13注、每注各得15萬元；在連17槓的高額彩金效益下，台灣彩券預估，下期銷售金額2.2億元，頭獎累積上看8億元。

威力彩最新111000030期的開獎結果，第一區依大小順序分別為09、12、27、28、31、33，第二區獎號為02。