決定認賠了結。三商美邦人壽20日公布，因為嚴格執行「停損機制」，第一季對上櫃股票、債券ETF及各類基金執行停損，實現損失48.1億元，大幅降低未來的不確定風險，再加帳上有投資55.6億元的俄債部位，首季亦認列預期信用損失7.5億元，因此第一季稅前虧損30.5億元，稅後虧33.2億元，每股稅後損益是-1.22元，應是兆元以上壽險公司首季表現較不佳者。

三商壽近期似乎在執行壯士斷腕行動，先前陳家及翁家兩大股東毅然請辭董事長及副董事長，未來要將公司交由專業經營人打理，同時也將出售不動產實現獲利，第一季並嚴格執行停損機制，在利率上升、債券價格下跌之際，處份展望不佳的股票、債券ETF及各式基金。

三商壽20日公布第一季財報自結數，總資產達1.4兆元，較2021年底成長2.9％；第一季稅後虧損33.2億元，主要因投資收益未達預期，三商壽分析，由於美國聯準會（Fed）因應消費者物價指數（CPI）漲幅超過預期，加速升息幅度導致債券價格下跌，以及俄烏戰爭影響全球金融市場震盪。

三商壽第一季執行停損機制，實現損失約48.1億元，除反映在淨值外，也衝擊短期損益，但會降低對未來市場變化不確定性的風險。排除三商壽3月下旬完成現金增資35.26億元，這次因市場風險影響淨值的單季降幅約為13％，三商壽指出此降幅低於主要壽險同業。3月底淨值為396億元，比去年12月底少約18億元，淨值比仍在法定要求3％標準之上。

三商壽亦揭露其持有俄羅斯債券部位主要為俄羅斯公債，與其他壽險公司所投資的俄債差不多，投資部位金額約新台幣55.6億元，佔其總資產的0.39％。目前已到期債息均全數以美元透過保管銀行收到，並未產生違約情況；針對俄債降評的風險增加，三商壽則在第一季提列預期信用損失約7.5億元，相當於持有部位的13.5％，提列比率亦與其他壽險同業水準相當。

第一季三商壽平均負債成本為3.42％。新契約保費收入較去年同期增加21.5％，其中美元傳統壽險新契約保費表較去年同期大幅成長131％，投資型保單也有23％的成長。展望未來，美元債券利率攀升，將有助於提升新錢投資收益率；隨著台美利差縮減，避險成本亦可望較去年減少，匯兌評價利益可增加該公司外匯價格變動準備金存量及提升外匯損益，都有助未來營運表現。

三商壽表示，為因應全球經濟波動和市場變化，及接軌國際制度監理趨勢，將延攬專業經理人擔任三商壽董事長，除致力穩健資產配置布局、強化投資績效外，亦深耕符合客戶需求的保障型及投資型商品，以滿足客戶保險保障及退休規劃的需求，為接軌IFRS17做最好的準備。