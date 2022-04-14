財神爺沒敲門！威力彩頭獎連17槓，7.2億元今晚（14日）沒送出，下期頭獎累積金額預估為上看8億元。另外，貳獎也沒人中獎，參獎則有13注中獎，每注可得15萬元獎金。。

台彩14日開出111000030期威力彩，第一區號碼為28、33、27、31、12、09，第二區號碼為02。第一區獎號若由小到大排序則為09、12、27、28、31、33。