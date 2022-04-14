盼財神爺下次敲門！威力彩17連槓 下期頭獎上看8億 22:232022/04/14 中時新聞網 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩17連槓！下期頭獎「上看8億」。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財神爺沒敲門！威力彩頭獎連17槓，7.2億元今晚（14日）沒送出，下期頭獎累積金額預估為上看8億元。另外，貳獎也沒人中獎，參獎則有13注中獎，每注可得15萬元獎金。。 台彩14日開出111000030期威力彩，第一區號碼為28、33、27、31、12、09，第二區號碼為02。第一區獎號若由小到大排序則為09、12、27、28、31、33。 7.2億頭獎獎金落誰家？威力彩連槓16期 獎號出爐 連14槓！威力彩5.7億未送出 下期頭獎上看6.1億 #威力彩 #8億 #頭獎 #17連槓 #中獎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 威力彩頭獎連16槓 財神爺下期請敲門 22:172022/04/11 財經 拚財富自由還有機會！威力彩連17槓 下期頭獎上看8億 22:402022/04/14 財經 1.64億頭獎「壓線才領」真相曝 少婦找水電帳單翻出中獎彩券 15:332022/03/24 財經 別想逃過制裁!俄富豪28億豪華遊艇遭美沒收 14:502022/04/05 國際 發票獎號出爐 高雄7-11、台中萊爾富開出千萬 18:422022/03/25 財經 大樂透頭獎1注獨得 1.5億獎落高雄岡山 22:482022/03/29 財經 萊爾富統一發票開出千萬大獎 花95元中大獎 14:462022/03/25 財經 花7元爽中1000萬！統一發票1、2月中獎清冊出爐 16:432022/03/31 財經 超幸運！ 花不到百元 發票千萬大獎落口袋 10:332022/03/31 生活 績優體育班評選 明德高中、正德國中3連霸 04:102022/03/31 地方新聞 彰化五倍券加碼振興破88億 幸運兒花748元爽中百萬青年宅 14:502022/04/12 生活 清明祭祖別忘對獎！頭獎5.7億威力彩獎號出爐 20:532022/04/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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