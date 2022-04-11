今年南部茂谷柑與台中茂谷柑產季重疊，造成台中茂谷柑銷售不順，2月份庫存曾達1萬公噸，農民叫苦連天。市府輔導農民團體加強茂谷柑國內外行銷，同時帶頭採購供應學童營養午餐，透過多元行銷後，目前僅剩2000公噸，大幅解決茂谷柑滯銷問題。

台中茂谷柑品質優良，具果肉柔軟、多汁、甜度高，且糖酸比適中等特質，產期於每年12月至隔年4月，種植面積約596公頃，產區在東勢、石岡、新社及和平區，總產量高達1萬60公噸，占全國31％，為全國最大產區。

今年因南部茂谷柑生長遇低溫，部分果品晚熟，造成與台中市茂谷柑產季重疊，且春節後送禮需求降低又逢低溫下雨，使茂谷柑銷售不順，主要產地東勢區明正里農民更是叫苦連天。

台中市農業局為保障果農及積極輔導茂谷柑國內外多元行銷，內銷市場除了輔導農民團體辦理共同運銷，也於實體通路及電商平台上架販售，目前已銷售超過783公噸，達4500萬元。外銷部分，今年預計外銷600公噸茂谷柑至大陸、馬來西亞等國家，達到調節市場供需，穩定果品價格，增加農家收益的成效。

此外，農業局與農糧署、豐原區農會合作，採購88公噸台中茂谷柑，供應中市33萬位國高中小學童營養午餐。農業局副局長蔡勇勝指出，2月份未採收及庫存茂谷柑約有1萬多公噸，透過多元管道積極行銷後，目前僅剩下2000公噸左右，另已媒介業者進場收購，今年大致上應該沒問題。