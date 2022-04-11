環保署自2020年起啟動《溫室氣體減量及管理法》修法，另因應歐盟即將開徵邊境碳關稅，我修法也將針對排碳大戶徵收碳費。環保署長張子敬今(11)日鬆口，希望今年4月底能把法案送到立法院，目標2024年可開始收碳費。

張子敬今日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪表示，為了達成2050淨零碳排，除了原先的《溫室氣體減量及管理法》將修改為《氣候變遷因應法》外，還得顧及產業、經濟等面向，但必須要有工具才能達成，例如碳費徵收就是為了鼓勵產業減碳。

張子敬表示，歐盟目前推出碳關稅，目的在於當A國為了排碳所付出的代價高於B國時，A國產業會傾向至B國生產，會導致競爭不公平，因此A國需要收取差額彌補。

張子敬指出，台灣目前分為「收取碳費」及「碳交易」，收取碳費為產生多少量就交多少錢；碳交易則是碳減量時可以當作商品進行交易。

張子敬強調，政府不是為了收錢，而是鼓勵流動讓減碳成本低的產業可以多減一些，省下來的可以進行交易；而減碳成本高的也可以跟減碳成本低的購買，避免有些產業交錢了事，對於減碳毫無幫助。

至於徵碳費的對象是否有盤點？張子敬表示，盤查自2016年都是由企業規模大到小開始進行，目前盤查287家，總排放量已占7、8成，政府目的就是要鼓勵企業減碳，用得多就繳得多，會採取類似累進費率概念，讓企業自行選擇對自身有利的方式去做。

針對何時徵收碳費？張子敬認為，要從大的產業開始收，時間跟費率該收多少要考慮民生、物價、通膨等因素，若歐盟2026年開始收費，就要早點建立機制，國內若有制度就要收錢，至於國貿上該如何處理、收多少錢，都還需要多加討論。

張子敬坦言，希望今年4月底能把法案送到立法院，若能完成立法，看2024或2025年有沒有機會開始收碳費，最晚至少要在2026年以前完成。