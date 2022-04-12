股神巴菲特長期商業夥伴、波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）副董事長孟格（Charlie Munger），此前由孟格長期擔任董事長的美國媒體集團Daily Journal最新公布，將阿里巴巴的持股減半。

自2022年以來，阿里巴巴美股股價累計下跌15.64％。

綜合港媒報導，根據Daily Journal遞交的季度持股報告顯示，截至3月底持有的阿里巴巴ADR數量為30萬股，是2021年12月底持股數量60.21萬股的一半。Daily Journal在2021年第四季接近倍增阿里巴巴持股數量。

截至3月底，Daily Journal的前四大重倉股分別是美國銀行、富國銀行、阿里巴巴及美國合眾銀行。

孟格任職Daily Journal董事長45年，3月辭任。Daily Journal表示，孟格仍是集團董事。