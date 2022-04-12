樹林一間食品工廠煮珍珠的鍋爐發生爆炸，現場滿目瘡痍。（民眾提供）

樹林一間食品工廠煮珍珠的鍋爐發生爆炸，1員工不幸被炸死。（民眾提供）

新北市樹林區某食品工廠今（12）日下午2時許，34歲邱姓員工在操作煮珍珠的鍋爐時，鍋爐不明原因突然爆炸，邱男當場被彈飛倒地，其他員工立即撥打119求救，救護人員到場時發現邱男已無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院，經搶救仍宣告不治。