樹林食品工廠煮珍珠 鍋爐爆炸1員工炸飛重傷不治 16:022022/04/12 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樹林一間食品工廠鍋爐發生爆炸，1名男員工遭炸死。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 樹林一間食品工廠煮珍珠的鍋爐發生爆炸，現場滿目瘡痍。（民眾提供） 樹林一間食品工廠煮珍珠的鍋爐發生爆炸，1員工不幸被炸死。（民眾提供） 新北市樹林區某食品工廠今（12）日下午2時許，34歲邱姓員工在操作煮珍珠的鍋爐時，鍋爐不明原因突然爆炸，邱男當場被彈飛倒地，其他員工立即撥打119求救，救護人員到場時發現邱男已無呼吸心跳，緊急送往亞東醫院，經搶救仍宣告不治。 重大工安意外頻傳 職安署全面勞檢東南水泥各廠區 2022誰來做老大》彰化縣 和美鎮呈藍綠對決 伸港鄉參選大爆炸 #鍋爐 #食品工廠 #工人 #珍珠 #爆炸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工安意外頻傳政府僅求償 民眾黨團提吹哨者揭弊4大訴求 15:102022/04/08 政治 鳳山里長喝醉爆街頭鬥毆 過往「砸店」事跡被起底 17:592022/03/31 社會 廣東鋁加工企業熔鑄車間爆炸驚現「蘑菇雲」 釀4死1重傷 10:432022/04/05 兩岸 影》紐約時報廣場傳巨大爆炸聲 大批觀光客拔腿狂奔 12:072022/04/11 國際 亞塞拜然首都一家夜店驚傳爆炸 傷亡不明 12:482022/04/03 國際 金瑛發 水淋式殺菌釜受矚目 04:102022/03/25 產業特刊 頭條揭密》迎接壯麗新世紀 韋伯太空望遠鏡即將傳回首張天文照片 04:362022/03/26 政治 F1》離賽道僅12公里 沙國儲油槽大爆炸第二站如期舉行 18:532022/03/26 體育 工安意外癱瘓高鐵半天 交長王國材說重話：向東南水泥求償到底 00:432022/04/02 生活 本土炸83例7成有感冒症狀 專家：恐一發不可收拾 10:202022/03/28 生活 死囚邱和順涉性侵 獄友求救「被捅到流血」 北所調查中 15:592022/04/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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