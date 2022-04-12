一名徐姓男子去年搭捷運與另名蔡姓男乘客擦撞口角，北捷吳姓男保全和呂姓女站長見狀上前勸架，但徐男情緒激動向吳男步步進逼，只能朝吳男噴灑辣椒水制止並自保。事後徐男控告上述三人涉嫌傷害及強制罪，台北地檢署調查後，認為蔡男傷害和呂女強制部分均罪證不足，至於吳男所為屬「防衛型緊急避難」，因此三人均不起訴處分。

2021年12月2日中午，徐男行經台北捷運台北車站石，被正要下樓梯的蔡男撞到，即便蔡男不斷道歉，徐男仍不罷休，呂女於是找來吳男一同勸架，並示意吳男先將蔡男帶離現場，卻遭徐男阻止並逼近，吳男於是拿出北捷配發的辣椒水朝對方噴灑，事後徐男眼睛發炎疼痛，驗傷對三人提告。

北檢調查後發現，呂女當時正在調解徐、蔡兩名乘客間糾紛，不構成強制罪。蔡男下樓梯撞傷徐男，因站內監視器未錄得影像，徐男也無從舉證何處遭撞傷，兩人涉案部分均罪證不足。

至於吳男朝徐男噴辣椒水眼睛導致受傷，經檢察官勘驗當時吳男身上的密錄器，發現徐男不斷進逼吳男，阻止蔡男被帶走，吳男情急之下才拿出防身用辣椒水噴灑，此舉符合為避免自己或他人生命、身體、自由、財產之緊急危難而為的「防衛型緊急避難」，因此將他不起訴。